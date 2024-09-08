Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
КРЭТ готовится к массовому производству авиаэлектроники на Ставрополье
Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт
Амурским тиграм трудно увеличивать популяцию на Дальнем Востоке
Американского сноубордиста Смита дисквалифицировали за анаболики
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы

Как неправильный уход после мытья разрушает волосы

Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Проблемы с волосами знакомы многим, и зачастую они возникают из-за неправильного ухода за волосами сразу после мытья. Стилисты рекомендуют избегать нескольких распространенных ошибок, которые могут привести к ломкости и потере блеска волос. Во-первых, не стоит расчесывать мокрые волосы металлическими расческами с частыми зубьями, это может привести к расслаиванию и электризации. Лучше использовать деревянную расческу с редкими зубцами.

Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Во-вторых, укладка на мокрых волосах с использованием фена или плойки — это верный путь к повреждению структуры волос. Высокие температуры на влажных волосах буквально "варят" их, что приводит к ломкости. Также не рекомендуется завязывать мокрые волосы в тугой хвост, так как это растягивает и ослабляет их.

Еще один важный момент — не наносите масла на мокрые волосы, так как это может создать пленку, которая под воздействием тепла сожжет волосы. И наконец, не стоит ложиться спать с мокрыми волосами, так как трение о подушку вызывает их истончение и ломкость. Лучшее решение — всегда подсушивать волосы перед сном.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Последние материалы
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
Амурским тиграм трудно увеличивать популяцию на Дальнем Востоке
Американского сноубордиста Смита дисквалифицировали за анаболики
Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Как приготовить полезные куриные стрипсы в духовке: простой рецепт за 30 минут
Устаревшие элементы, которых лучше избегать при ремонте в ванной комнате
Эксперт Носкова: для засолки подходят только свежие и здоровые огурцы
Ёж стал причиной сбоя в работе аэропорта в Германии
Талия может увеличиться из-за сбитого режима и бессонницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.