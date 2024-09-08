Как неправильный уход после мытья разрушает волосы

Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с волосами знакомы многим, и зачастую они возникают из-за неправильного ухода за волосами сразу после мытья. Стилисты рекомендуют избегать нескольких распространенных ошибок, которые могут привести к ломкости и потере блеска волос. Во-первых, не стоит расчесывать мокрые волосы металлическими расческами с частыми зубьями, это может привести к расслаиванию и электризации. Лучше использовать деревянную расческу с редкими зубцами.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Во-вторых, укладка на мокрых волосах с использованием фена или плойки — это верный путь к повреждению структуры волос. Высокие температуры на влажных волосах буквально "варят" их, что приводит к ломкости. Также не рекомендуется завязывать мокрые волосы в тугой хвост, так как это растягивает и ослабляет их.

Еще один важный момент — не наносите масла на мокрые волосы, так как это может создать пленку, которая под воздействием тепла сожжет волосы. И наконец, не стоит ложиться спать с мокрыми волосами, так как трение о подушку вызывает их истончение и ломкость. Лучшее решение — всегда подсушивать волосы перед сном.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



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