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Как сохранить молодость: советы по борьбе с преждевременным старением

Как недосып и алкоголь ускоряют старение кожи
1:10
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Преждевременное старение кожи связано с образом жизни, воздействием ультрафиолетовых лучей и стрессом, как объясняет врач-косметолог Софико Дараселия. Недостаток сна — один из главных факторов увядания кожи, так как он влияет на синтез коллагена и гормональный баланс.

Как недосып и алкоголь ускоряют старение кожи
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Регулярное употребление алкоголя также ускоряет старение, провоцируя отеки и повреждение сосудов, особенно на лице. Кроме того, отсутствие правильного питания и физических упражнений ухудшает состояние кожи, способствуя её старению.

Вторая важная причина — фотостарение, которое вызывается воздействием солнечных лучей, разрушающих коллаген и ускоряющих появление пигментации. Врач настоятельно рекомендует всегда пользоваться солнцезащитными средствами при выходе на улицу.

Наконец, стресс оказывает серьезное влияние на кожу, нарушая обмен веществ и изменяя структуру тканей, что приводит к ускоренному старению. Для сохранения молодости важно поддерживать эмоциональное равновесие и избегать длительных стрессов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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