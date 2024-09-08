Как сделать волосы чистыми надолго: хитрости от стилистов

Простые советы, которые помогут волосам дольше оставаться свежими

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос уже через день после мытья. Чтобы продлить их свежесть, трихологи и стилисты предлагают несколько полезных советов. В первую очередь, рекомендуется расчесывать волосы перед мытьем, чтобы удалить остатки уходовых средств и кожного сала, что способствует лучшему очищению.

Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Также важно избегать частого прикосновения к волосам, так как грязь и пыль с рук делают локоны неопрятными. Не менее важен температурный режим — горячая вода и фен с высоким нагревом стимулируют выработку кожного сала, что ускоряет загрязнение. Эксперты советуют использовать теплую или прохладную воду для мытья, а также сушить волосы на низких температурах.

Чтобы избежать накопления пыли и грязи, важно регулярно менять наволочки, лучше выбирать изделия из атласа или шелка. Масляные кондиционеры, несмотря на их полезные свойства, могут ускорять загрязнение волос, поэтому их лучше избегать, если волосы быстро теряют свежесть.

И, наконец, сухой шампунь может стать отличным решением для поддержания объема и чистоты волос, особенно если использовать его на чистые пряди сразу после мытья.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей.





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