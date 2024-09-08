Старение кожи: как смартфоны и ультрафиолет портят внешний вид

Преждевременное старение: как защитить кожу от гаджетов и солнца

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Преждевременное старение кожи — это комплексный процесс, на который влияет множество факторов. Врач-косметолог Елена Анойко выделяет основную причину — генетическую предрасположенность. От родителей мы наследуем особенности строения костей, тип кожи и активность мимики. Если у родителей были ранние морщины, то вероятно, что их можно предотвратить с помощью своевременного обращения к косметологу.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Среди других факторов старения — ультрафиолет, который разрушает ДНК клеток, снижает выработку коллагена и эластина, и приводит к фотостарению. Специалист рекомендует ежедневно использовать кремы с SPF для защиты. Еще один важный аспект — Digital-старение, вызванное синим светом от экранов гаджетов. Он проникает в дерму и разрушает коллаген, что способствует образованию морщин.

Постоянное использование смартфонов также вызывает "текстовую" шею и морщины из-за напряжения мышц. Курение и алкоголь усиливают преждевременные признаки старения: курение вызывает кисетные морщины вокруг рта, а алкоголь — обезвоживание и отечность. Хронический недосып также негативно влияет на кожу, так как снижает выработку мелатонина, природного антиоксиданта, защищающего кожу.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Эластичность коже придают волокна коллагена, а упругость — волокна эластина.





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