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Как правильно сочетать сыворотки и масла для сияющей кожи

Масло или сыворотка: секреты здорового ухода за кожей от эксперта
1:09
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Уход за кожей стал неотъемлемой частью повседневной жизни, и важным аспектом этого ухода является выбор между сывороткой и маслом для лица. Оба продукта играют важные роли в поддержании здоровья кожи, но используются с разными целями. Масла, такие как аргановое и чайного дерева, помогают защитить кожный барьер, предотвращая потерю воды и защищая от внешних факторов. Они особенно полезны для людей с сухой и раздраженной кожей, но могут вызвать проблемы у тех, кто склонен к акне.

Масло или сыворотка: секреты здорового ухода за кожей от эксперта
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Сыворотки, с другой стороны, проникают глубже и помогают решать различные задачи, такие как увлажнение, борьба с пигментацией и антивозрастной уход. Их активные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, ниацинамид и витамин С, предлагают широкий спектр преимуществ. Косметолог Ирина Головина подчеркивает, что сыворотки и масла можно использовать вместе, но в правильном порядке: сыворотка — перед увлажняющим кремом, а масло — после, для создания защитного барьера.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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