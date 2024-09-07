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Уход за волосами после сложного окрашивания: что важно знать

Как правильно ухаживать за волосами после окрашивания
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого ухода, особенно после сложного колорирования, чтобы сохранить яркость и насыщенность цвета. Стилист Игорь Светликов поделился ключевыми рекомендациями по уходу за волосами после окрашивания и предостерег от распространённых ошибок. Первое, о чём стоит помнить, — это правильный выбор средств.

Как правильно ухаживать за волосами после окрашивания
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Игорь рекомендует заранее приобрести шампунь для окрашенных волос, а вот маску — по совету мастера после процедуры. Использование несмываемого ухода и термозащитных средств особенно важно, если вы регулярно делаете укладки с использованием плоек и утюжков.

Уход за волосами начинается ещё до окрашивания. Важно не мыть голову перед визитом в салон, чтобы краска лучше впиталась. После процедуры стоит воздержаться от мытья волос в течение как минимум двух дней, чтобы пигмент равномерно распределился и закрепился. Если волосы нуждаются в дополнительном питании, их лучше подготовить заранее, используя укрепляющие средства до окрашивания.

Ещё одна рекомендация — использовать уходовые средства того же бренда, что и краска, которую применяет ваш мастер, чтобы сохранить и поддержать результат. Также, если в вашем районе жесткая вода, стоит использовать смягчающие средства для воды, так как жесткость может значительно сократить срок службы цвета.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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