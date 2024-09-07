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Важность умывания лица: что вы делаете неправильно каждый день

Как правильно умывать лицо: советы от косметолога
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Умывание лица — это важный и обязательный этап ухода за кожей, который требует внимательности и правильного подхода. Многие ошибочно полагают, что очищать кожу лица нужно лишь для снятия макияжа или только в случае, если она выглядит грязной. Однако косметолог Ирина Головина подчеркивает, что необходимо умываться дважды в день — утром и вечером. Вечернее очищение особенно важно, так как оно помогает подготовить кожу к ночным процессам регенерации и обновления.

Как правильно умывать лицо: советы от косметолога
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Первым шагом перед умыванием должно быть удаление макияжа с помощью мягкого средства, чтобы не забивать поры, которые выводят токсины в течение ночи. Следующим этапом может быть метод двойного очищения: сначала используется натуральное масло, а затем мягкое очищающее средство. Важно избегать агрессивных очищающих средств, таких как жесткое мыло, так как оно может нарушить pH-баланс кожи и привести к развитию бактерий. Вместо этого рекомендуется использовать пенки или гели, подходящие типу кожи.

Также косметолог советует использовать теплую воду для умывания, так как перепады температуры могут вызвать раздражение. Горячая или холодная вода не открывает и не закрывает поры, как принято считать. При отшелушивании нужно быть особенно нежным, чтобы не повредить естественный защитный барьер кожи. Ирина рекомендует избегать использования мочалок и щеток для лица, так как они могут накапливать бактерии, если не дезинфицировать их регулярно. Завершающий этап очищения — использование тоника, который помогает восстановить баланс кожи и подготовить ее к нанесению увлажняющих средств.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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