"Волшебная" куркума: маски для лица с этим ингредиентом для ровного тона кожи

Все три ингредиента демонстрируют удивительный эффект в отношении прыщей и угревой сыпи. Молоко содержит молочную кислоту, обогащенную альфа-гидроксикислотами, хорошо удаляющими омертвевшие клетки кожи. Мед действует как антиоксидант и выводит свободные радикалы.
Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:
Хорошо перемешайте эти ингредиенты и нанесите на лицо. Оставьте на 20-25 минут, затем смойте. Это сделает вашу кожу более чистой и ровной.
Когда ваша кожа раздражена, охлаждающий и успокаивающий эффект йогурта в сочетании с противовоспалительными свойствами куркумы может творить чудеса.
Вам понадобится:
Нанесите смесь на лицо, оставьте на 20 минут и смойте.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
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