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"Волшебная" куркума: маски для лица с этим ингредиентом для ровного тона кожи

Маски для лица с куркумой для ровного тона
1:10
Моя семья » Красота и стиль

Маска для лица с куркумой, медом и молоком

Все три ингредиента демонстрируют удивительный эффект в отношении прыщей и угревой сыпи. Молоко содержит молочную кислоту, обогащенную альфа-гидроксикислотами, хорошо удаляющими омертвевшие клетки кожи. Мед действует как антиоксидант и выводит свободные радикалы.

Маски для лица с куркумой для ровного тона
Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:

  • 1 чайная ложка куркумы;
  • 1/2 столовая ложка меда;
  • 1/2 столовая ложка цельного молока.

Хорошо перемешайте эти ингредиенты и нанесите на лицо. Оставьте на 20-25 минут, затем смойте. Это сделает вашу кожу более чистой и ровной.

Маска для лица с куркумой и йогуртом

Когда ваша кожа раздражена, охлаждающий и успокаивающий эффект йогурта в сочетании с противовоспалительными свойствами куркумы может творить чудеса.

Вам понадобится:

  • 1 чайная ложка куркумы;
  • 2 столовые ложки греческого йогурта;
  • 1/2 чайная ложка меда.

Нанесите смесь на лицо, оставьте на 20 минут и смойте.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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