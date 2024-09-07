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Алоэ вера: как простое растение спасает вашу кожу и волосы

Как алоэ укрепляет волосы и заботится о коже головы
1:09
Моя семья » Красота и стиль

Алоэ вера — это растение, которое многие из нас держат дома и используют для решения различных проблем с кожей. В его листьях содержится более 200 активных компонентов, включая витамины, минералы, энзимы и салициловые кислоты, которые обладают множеством полезных свойств.

Как алоэ укрепляет волосы и заботится о коже головы
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Косметолог Арина Дурова отмечает, что алоэ помогает не только увлажнять кожу, но и осветлять тёмные пятна, укреплять волосяные фолликулы, снимать воспаления и бороться с акне. Оно способствует здоровому старению кожи, поддерживая её увлажнённой и стимулируя выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, что предотвращает появление морщин.

Алоэ также может помочь в лечении таких кожных заболеваний, как псориаз и экзема, благодаря своим антисептическим и противовоспалительным свойствам. Для кожи головы алоэ служит восстанавливающей маской, укрепляя фолликулы и удаляя омертвевшие клетки. Его использование способствует снятию раздражений и улучшению общего состояния кожи.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. Ранее род Алоэ относили к семействам Алоевые (Aloaceae) и Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae)

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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