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Шелушение кожи у мужчин: как бороться с погодными и внутренними факторами

Эксперты объясняют, как избежать шелушения кожи у мужчин
1:19
Моя семья » Красота и стиль

Шелушение кожи лица — это проблема, которая может возникать как у мужчин, так и у женщин, но у мужчин она часто проявляется сильнее из-за отсутствия регулярного ухода за кожей. По словам токсиколога Михаила Кутушова, шелушение может быть вызвано внешними факторами, такими как погодные условия (сухой воздух, ультрафиолет, обветривание), а также частым бритьем и использованием неподходящих средств.

Эксперты объясняют, как избежать шелушения кожи у мужчин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, существуют и внутренние причины, например, дефицит витаминов или гормональные изменения, которые могут ухудшать состояние кожи. Женщины чаще предотвращают проблему на ранней стадии с помощью увлажняющих кремов, в то время как мужчины зачастую пренебрегают такими средствами, что делает их кожу уязвимой к шелушению, особенно в зимний период.

Для решения проблемы необходимо регулярно очищать и увлажнять кожу, использовать мягкие средства для умывания и кремы, а также обратить внимание на питание — включение продуктов, богатых антиоксидантами и жирными кислотами, таких как авокадо или оливковое масло, поможет коже сохранять влагу изнутри. Не стоит также умываться горячей водой, поскольку она пересушивает кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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