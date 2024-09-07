Как пилинги и шлифовки помогают бороться с пигментацией на руках

Как защитить руки от старения: важные советы на каждый день

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наши руки нуждаются в таком же тщательном уходе, как и лицо, но часто мы забываем об этом, хотя кожа на руках более тонкая и уязвимая. Косметолог Марина Бековицкая подчеркивает, что руки чаще подвергаются агрессивным воздействиям, таким как ультрафиолет и контакт с химическими веществами, что делает их более склонными к старению.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Чтобы сохранить молодость кожи рук, необходимо использовать специальные кремы, например, с ретинолом, который помогает бороться с возрастными изменениями. Гиалуроновая кислота, включенная в процедуры биоревитализации или мезотерапии, увлажняет кожу и устраняет мелкие морщинки.

Также рекомендуется применять средства с мочевиной и парафиновые процедуры в холодное время года, которые помогают смягчить и защитить кожу. Обязательна и защита от солнца, особенно в весенне-летний период, чтобы предотвратить пигментацию. Марина предлагает осенью дополнять уход отшелушивающими процедурами и фотоомоложением для борьбы с пигментом и поддержания молодости кожи рук.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела. С помощью рук человек может выполнять множество действий, основным из которых является возможность захватывать предметы.

