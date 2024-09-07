Как целлюлит связан с вашим образом жизни и что с этим делать

Мифы о целлюлите: разбиваем стереотипы и узнаем правду

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит — распространенное явление, которое встречается у 90% женщин и является результатом того, что жировые отложения под кожей давят на ослабленную соединительную ткань. Вопреки популярным мифам, целлюлит не вызывается токсинами, а обусловлен генетикой, гормональными изменениями и образом жизни. С возрастом у женщин вырабатывается меньше эстрогена, что приводит к ухудшению кровообращения и ослаблению соединительных тканей, делая целлюлит более заметным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Несмотря на это, целлюлит не всегда связан с лишним весом: он бывает даже у профессиональных моделей и спортсменов. Упражнения, особенно направленные на укрепление мышц, могут помочь уменьшить его проявления, создавая иллюзию более гладкой кожи, но полностью избавиться от него не получится. Важную роль также играют такие факторы, как правильное питание, поддержание здорового веса и регулярная физическая активность.

К сожалению, целлюлит не исчезает от одного только здорового образа жизни, но можно улучшить его визуальные проявления с помощью физических нагрузок и поддержания общего тонуса.

Уточнения





Целлюлит (англ. Cellulite ) — косметическая проблема, обусловленная структурными изменениями в подкожно-жировом слое.

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