Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Санкт-Петербурге на фестивале спортсмены подкидывали гири
Маска для лица от акне с мёдом и ананасом
Что может спровоцировать агрессию даже у дружелюбной собаки
Как осенние работы в саду могут повлиять на урожай следующего года
Жители Канады подали в суд на Apple за отказ в ремонте iPhone
Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций
Какие три зоны в доме остаются без внимания при оформлении интерьера
Обновление шин с помощью доступного средства
Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки

Натуральные средства для кожи: что делать, если косметичка осталась дома

Как безопасно очищать кожу с помощью подручных средств
1:22
Моя семья » Красота и стиль

Когда под рукой нет привычных средств для ухода за кожей, на помощь могут прийти натуральные альтернативы, которые найдутся почти в каждом доме. Косметолог Лариса Гречишко предлагает несколько простых и доступных рецептов, которые можно использовать в экстренных случаях. Одним из самых популярных средств является сок алоэ вера, который эффективно очищает кожу и даже снимает макияж.

Как безопасно очищать кожу с помощью подручных средств
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Оливковое масло, также известное своими увлажняющими и некомедогенными свойствами, может быть использовано для снятия макияжа, особенно если его предварительно подогреть. Однако важно помнить, что масло непросто смыть с век, поэтому его использование на этой области лица стоит ограничить. Масляно-содовый скраб помогает не только снять макияж, но и деликатно отшелушить кожу. Однако косметологи предупреждают, что этот способ не следует применять слишком часто из-за его агрессивности.

Овсяная мука и мед могут стать основой для мягкого скраба-маски, которая действует не только как очищающее, но и как увлажняющее средство. Наконец, теплое молоко является простым, но эффективным средством для очищения кожи, так как его жиры действуют по аналогии с гидрофильным маслом, помогая растворить загрязнения.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций
Как безопасно очищать кожу с помощью подручных средств
Какие три зоны в доме остаются без внимания при оформлении интерьера
Обновление шин с помощью доступного средства
Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки
Яичные рулетики с сыром и зеленью: простые в приготовлении и очень вкусные
Греция предложила законопроект о запрете строительства отелей на Санторини
МИД РФ: западные страны продолжают тайно закупать российский газ
Skoda Superb Sportline 2024: спортивная эволюция
Щербакова поделится секретами красоты с китаянками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.