Натуральные средства для кожи: что делать, если косметичка осталась дома

Как безопасно очищать кожу с помощью подручных средств

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда под рукой нет привычных средств для ухода за кожей, на помощь могут прийти натуральные альтернативы, которые найдутся почти в каждом доме. Косметолог Лариса Гречишко предлагает несколько простых и доступных рецептов, которые можно использовать в экстренных случаях. Одним из самых популярных средств является сок алоэ вера, который эффективно очищает кожу и даже снимает макияж.

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Оливковое масло, также известное своими увлажняющими и некомедогенными свойствами, может быть использовано для снятия макияжа, особенно если его предварительно подогреть. Однако важно помнить, что масло непросто смыть с век, поэтому его использование на этой области лица стоит ограничить. Масляно-содовый скраб помогает не только снять макияж, но и деликатно отшелушить кожу. Однако косметологи предупреждают, что этот способ не следует применять слишком часто из-за его агрессивности.

Овсяная мука и мед могут стать основой для мягкого скраба-маски, которая действует не только как очищающее, но и как увлажняющее средство. Наконец, теплое молоко является простым, но эффективным средством для очищения кожи, так как его жиры действуют по аналогии с гидрофильным маслом, помогая растворить загрязнения.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.



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