Проблема с акне решится: приготовьте эту ананасовую маску для лица

Маска для лица от акне с мёдом и ананасом

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Ингредиенты

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка желатина;

чашка ананасового сока.

Приготовление

В чистую миску налейте свежий ананасовый сок вместе с медом. Подогрейте смесь до тех пор, пока она не станет пригодной для желатина. В смесь добавьте порошкообразный желатин и хорошо перемешайте его до образования пасты.

Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, CC0

Дайте смеси остыть, равномерно нанесите ее на пораженные участки лица. Дайте ей высохнуть, пока вы не почувствуете, как кожа стягивается. Снимите маску движением вверх, умойте лицо теплой водой.

Наносите эту маску раз в неделю, и вы увидите, как ваша проблема с прыщами сведется к минимуму.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).





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