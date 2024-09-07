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Короткие волосы: почему это не так просто, как кажется

Секреты ухода за короткими волосами, которые вас удивят
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Многие думают, что короткая стрижка — это легкость и отсутствие забот по утрам, но стилист-имиджмейкер Александра Смирнова утверждает обратное. Короткие волосы могут создать ряд проблем, которые стоит учитывать до того, как решиться на кардинальную смену длины. Например, укладку коротких волос легко испортить, особенно если вы ложитесь спать с мокрой головой. Восстановление формы займет больше времени по утрам, чем с длинными волосами, которые можно просто собрать в хвост. Кроме того, короткие стрижки могут визуально сделать лицо полнее, особенно если они не подходят к форме вашего лица. Александра подчеркивает, что мастер должен заранее предупредить вас о таких нюансах.

Секреты ухода за короткими волосами, которые вас удивят
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Еще одно важное замечание — короткие волосы привлекают внимание к лицу и его несовершенствам. Ваши черты лица, кожа, уши и зона декольте станут более заметными. Если вас это беспокоит, возможно, лучше выбрать прическу средней длины. Также короткие волосы загрязняются быстрее, что требует более частого мытья головы. Частое использование шампуня может негативно сказаться на состоянии волос, особенно если вы пытаетесь улучшить их качество. Таким образом, прежде чем делать короткую стрижку, подумайте, готовы ли вы к таким последствиям и трудностям в уходе.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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