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Как ваш дом влияет на состояние кожи: советы косметолога

Три простых шага к сияющей коже без дорогих процедур
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Многие уверены, что для красивой и здоровой кожи достаточно ухаживать за ней с помощью косметических средств — очищать, увлажнять и питать. Но зачастую упускается из виду важный фактор: наш дом и окружающая среда могут значительно влиять на состояние кожи. В статье рассматриваются три простых, но важных изменения, которые помогут вашей коже сиять. Во-первых, стоит обратить внимание на материал наволочек. Шелковые или атласные наволочки помогают предотвратить появление "заломов подушки" — мелких морщинок, которые образуются на коже лица во время сна. Также такие наволочки снижают пушистость волос по утрам, что делает их незаменимыми для людей, стремящихся к ухоженному внешнему виду.

Три простых шага к сияющей коже без дорогих процедур
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, CC BY-SA 2.0

Во-вторых, для улучшения качества воды, которая контактирует с кожей и волосами, рекомендуется установить фильтры для душа и раковины. Водопроводная вода зачастую содержит химические вещества, такие как хлор, которые высушивают кожу и волосы. Фильтрованная вода значительно улучшит состояние вашей кожи и станет важной инвестицией в здоровье. И, наконец, важным аспектом ухода за кожей является увлажнение воздуха в помещении. Сухой воздух может привести к трансэпидермальной потере воды, что вызывает раздражение кожи, шелушение, покраснения и даже появление перхоти. Увлажнитель воздуха или хотя бы миска с водой в комнате помогут восстановить водный баланс кожи и улучшить ее общее состояние.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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