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Неудачные инновации: почему кушоны и ВВ кремы больше не в моде

Пока модно: самые антимодные косметические продукты, о которых забыли
1:09
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые косметические продукты, которые когда-то были на пике популярности, теперь теряют свою актуальность и постепенно выходят из моды. Кушон, корейская инновация, представлял собой крем-пудру с обещанием увлажнения и выравнивания кожи, но на практике оказался неудобным в использовании и не обеспечивал значимых уходовых свойств.

Пока модно: самые антимодные косметические продукты, о которых забыли
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

ВВ крем, первоначально предназначенный для реабилитации кожи после операций, был адаптирован как косметическое средство, обещая улучшение текстуры кожи, но не оправдал ожиданий, так как быстро растворяется и не скрывает недостатки. Перламутровые помады, популярные в 90-х, утратили свою привлекательность из-за их недостатков, таких как сухость губ и визуальное уменьшение объема. Тушь с эффектом наращивания, содержащая волосяные фибры, оказалась сложной в применении и дала неоднородный эффект.

Наконец, ковошинг-кондиционеры, обещавшие очистку и уход без бальзама, не оправдали себя и стали неактуальными из-за своей слабой очищающей способности.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу. Косметология — раздел медицины, разрабатывающий средства и мероприятия улучшения внешности человека (его кожи лица и тела) посредством маскировки или устранения дефектов кожи, применения пластических операций и др.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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