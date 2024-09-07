Неудачные инновации: почему кушоны и ВВ кремы больше не в моде

Пока модно: самые антимодные косметические продукты, о которых забыли

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые косметические продукты, которые когда-то были на пике популярности, теперь теряют свою актуальность и постепенно выходят из моды. Кушон, корейская инновация, представлял собой крем-пудру с обещанием увлажнения и выравнивания кожи, но на практике оказался неудобным в использовании и не обеспечивал значимых уходовых свойств.

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ВВ крем, первоначально предназначенный для реабилитации кожи после операций, был адаптирован как косметическое средство, обещая улучшение текстуры кожи, но не оправдал ожиданий, так как быстро растворяется и не скрывает недостатки. Перламутровые помады, популярные в 90-х, утратили свою привлекательность из-за их недостатков, таких как сухость губ и визуальное уменьшение объема. Тушь с эффектом наращивания, содержащая волосяные фибры, оказалась сложной в применении и дала неоднородный эффект.

Наконец, ковошинг-кондиционеры, обещавшие очистку и уход без бальзама, не оправдали себя и стали неактуальными из-за своей слабой очищающей способности.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу. Косметология — раздел медицины, разрабатывающий средства и мероприятия улучшения внешности человека (его кожи лица и тела) посредством маскировки или устранения дефектов кожи, применения пластических операций и др.



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