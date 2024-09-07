Секреты идеальной кожи: как домашние процедуры борются с морщинами

Как разгладить морщины за ночь: домашние средства, которые работают

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите избавиться от морщин, не спешите записываться на инъекции. Эффективный домашний уход способен сделать кожу более гладкой уже за ночь. Начните с регулярного очищения кожи с помощью пилингов и щеток, особенно если ваша кожа склонна к жирности. Включите в свой уход очищающие и увлажняющие маски дважды в неделю, предпочитая глиняные маски для детоксикации и тканевые маски с омолаживающими компонентами.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Используйте сыворотки с пептидами, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом для глубокого увлажнения и восстановления. Для достижения наилучшего эффекта сыворотки лучше наносить на разогретую кожу. Ретиноловая сыворотка может дать быстрые результаты, но ее нужно применять аккуратно, чтобы избежать раздражений. Ночные кремы с коллагеном, пептидами и муцином улитки помогут уменьшить видимость морщин.

Важно наносить продукты за два часа до сна, чтобы они успели подействовать.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Эластичность коже придают волокна коллагена, а упругость — волокна эластина.



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