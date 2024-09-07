Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему штрафуют за переход, даже если пешеход далеко
Что привезти из Хабаровска: оригинальные сувениры и деликатесы
Удары, подобные нанесённому в Полтаве, будут наноситься регулярно
Разбираемся в кислотах: что стоит знать перед включением в уход за кожей
Натуральные материалы и зонирование: как сделать интерьер запоминающимся
Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой
Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах
В Санкт-Петербурге благоустроят прибрежные территории для туристов и горожан
Эксперты дали советы тем, кто тренируется во время менопаузы

Как правильно использовать кондиционеры и маски для максимального эффекта

Кондиционер или маска: что выбрать для идеальных волос
1:07
Моя семья » Красота и стиль

С древних времен люди использовали различные средства для ухода за волосами, чтобы придать им блеск и здоровье. Сегодня среди самых популярных продуктов выделяются кондиционеры и маски для волос. Кондиционеры, применяемые после шампуня, смягчают, разглаживают и облегчают расчесывание волос. Они восстанавливают внешний слой волос, заполняя трещины и уменьшая ломкость. Кондиционеры можно использовать ежедневно, нанося их на влажные волосы на несколько минут. В отличие от кондиционеров, маски для волос действуют глубже, проникая в структуру волос и обеспечивая интенсивное питание и восстановление.

Кондиционер или маска: что выбрать для идеальных волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Маски применяются 1-2 раза в неделю, их наносят на чистые волосы и оставляют на 30 минут или дольше. Глубокий кондиционер и маска различаются по глубине проникновения и ингредиентам: кондиционеры действуют на внешнюю часть волос, а маски — на внутреннюю, что делает их более подходящими для глубокого восстановления.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Почему штрафуют за переход, даже если пешеход далеко
Кондиционер или маска: что выбрать для идеальных волос
Что привезти из Хабаровска: оригинальные сувениры и деликатесы
Удары, подобные нанесённому в Полтаве, будут наноситься регулярно
Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области
Разбираемся в кислотах: что стоит знать перед включением в уход за кожей
Натуральные материалы и зонирование: как сделать интерьер запоминающимся
Простой рецепт кутабов с кабачковым тестом и сырной начинкой
Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах
В Санкт-Петербурге благоустроят прибрежные территории для туристов и горожан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.