Гиалуроновая кислота и антиоксиданты: как они улучшают состояние кожи

Разбираемся в кислотах: что стоит знать перед включением в уход за кожей

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кислоты в уходе за кожей могут показаться сложными, но их использование имеет долгую историю и приносит много пользы. С древних времен люди использовали кислоты для улучшения состояния кожи, и современные косметологи советуют применять их для решения различных проблем, таких как акне, пигментация и признаки старения.

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Кислоты разделяются на несколько типов: гликолевая и молочная (AHA) улучшают текстуру и осветляют кожу, салициловая (BHA) помогает бороться с акне, а антиоксидантные кислоты, такие как феруловая и аскорбиновая, борются с повреждением свободными радикалами. Для чувствительной кожи подойдут полигидроксикислоты (PHA). Гиалуроновая кислота увлажняет, удерживая воду в коже.

Важно выбирать кислоты в зависимости от типа кожи и ее проблем, начинать с низких концентраций и избегать сочетания агрессивных компонентов. Проводите патч-тест и консультируйтесь с дерматологом для безопасного использования.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей. От других гликозаминогликанов, присутствующих в организме человека, гиалуронан отличается высокой молекулярной массой и тем, что он не сульфонирован и не подвергается модификации после синтеза в организме. Гиалуронан — единственный гликозаминогликан, находящийся в свободном состоянии в промежуточном веществе межклеточного пространства дермы, а также в соединительной ткани всех позвоночных.



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