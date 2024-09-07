Малиновая и персиковая помады: осенний гид по трендовым оттенкам от визажиста

Что нового в осенней косметичке: тренды и советы по выбору помад

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — время обновлений не только в гардеробе, но и в косметичке. Визажист Зинаида Фомина предлагает обратить внимание на осенние тренды в помадах и блесках. В этом сезоне в моду входят насыщенные и теплые оттенки, которые идеально подойдут как для дневного, так и для вечернего макияжа.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Малиновая помада заменяет вишневый оттенок, обеспечивая яркость и универсальность. Персиковый цвет станет отличным выбором для тех, кто предпочитает более спокойные акценты на губах. Коричневая помада, хотя и спорная, снова в тренде, особенно для блондинистых девушек со светлой кожей. Карамельный бежевый оттенок идеально заменит розовый, добавляя теплоты и мягкости образу. Зинаида также рекомендует использовать цветные бальзамы для губ, которые увлажняют и придают легкий оттенок.

Важно помнить, что осень требует более плотных текстур и внимания к выбору оттенков, чтобы макияж соответствовал времени года.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. Основные компоненты: растительные масла, вазелин и др. В отличие от декоративной помады цвета не имеет, либо обладает слабовыраженным окрасом.



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