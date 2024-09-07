Как сохранить кожу мягкой и гладкой осенью: важность эксфолиации и увлажнения

Почему осенью эксфолиация кожи тела становится особенно важной

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью уход за кожей тела становится особенно важным из-за изменений температуры и влажности. Косметолог Елена Воробьева объясняет, почему эксфолиация в этот период необходима. Летние условия, такие как ультрафиолетовые лучи, соль и хлор, могут приводить к утолщению верхнего слоя кожи и её огрубению. С приходом осени кожа теряет влагу, становится сухой и склонной к шелушению. Скрабы помогают удалить омертвевшие клетки, улучшая текстуру кожи и предотвращая её шелушение. Они также способствуют улучшению микроциркуляции и предотвращению врастания волос после депиляции.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Существует два типа эксфолиантов: физические и химические. Физические эксфолианты, такие как скрабы с частицами или мочалки, могут быть жесткими и вызвать раздражение, поэтому важно использовать их аккуратно. Химические эксфолианты, содержащие AHA и BHA, растворяют омертвевшие клетки и улучшают состояние кожи, уменьшая мелкие морщины и гиперпигментацию. Однако важно не переусердствовать, чтобы не нарушить кожный барьер. Рекомендуется проводить эксфолиацию один-два раза в неделю, а после процедуры увлажнять кожу для поддержания её мягкости и эластичности.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.



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