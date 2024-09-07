Оттенки помад, которые делают образ тяжёлым и как их заменить

Помады, которые старят: советы визажиста, чтобы избежать неудачного макияжа

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист Ольга Филистова делится советами о том, какие помады и блески лучше избегать, чтобы не испортить образ. Темные сливовые оттенки, особенно с фиолетовым подтоном, могут сделать ваш макияж слишком тяжёлым и лишить его свежести. Вместо них стоит выбрать полупрозрачный блеск для более лёгкого эффекта.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Яркий матовый розовый также может выглядеть невыгодно, подчеркивая несовершенства кожи, поэтому лучше заменить его на фуксию, которая в этом сезоне в тренде.

Насыщенный морковный оттенок не только подчеркивает недостатки кожи, но и делает зубы желтыми. Вместо него лучше использовать красные оттенки, которые гармоничнее вписываются в любой образ.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.



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