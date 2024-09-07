Гигиеническая помада и старый лак: как сделать брови идеальными без геля

Что делать, если нет геля для бровей: советы визажиста

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель для бровей стал незаменимым элементом в косметичке, но что делать, если он закончился? Визажист Алиса Овечкина предлагает несколько альтернативных средств. Если у вас нет геля, можно использовать гигиеническую помаду. Она легко фиксирует брови и обычно не вызывает аллергии.

Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

В качестве замены также подойдут воск для волос или лак, но нужно аккуратно, чтобы не переборщить с количеством. Мыло, как специальное, так и обычное, тоже может помочь в экстренных случаях, хотя его применение не рекомендуется слишком часто. Старую тушь для ресниц также можно использовать для бровей, особенно коричневую, но с черной нужно быть осторожным, чтобы не сделать брови слишком темными.

В общем, в случае нехватки геля для бровей можно найти альтернативу среди привычных косметических средств.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. Основные компоненты: растительные масла, вазелин и др. В отличие от декоративной помады цвета не имеет, либо обладает слабовыраженным окрасом.





Лак для волос — аэрозоль, который используется для создания и сохранения причёски на достаточно длительное время.



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