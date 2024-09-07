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Почему перманентный макияж не избавляет от косметики: мнение косметолога

Перманентный макияж: что стоит знать, прежде чем решиться на процедуру
1:08
Моя семья » Красота и стиль

Перманентный макияж может стать отличным решением для тех, кто устал каждый день тратить время на рисование бровей и контуров губ. Тем не менее, прежде чем решиться на процедуру, важно оценить, насколько она вам необходима. По словам косметолога Полины Павленко, процедура чаще всего интересует людей старше 40 лет, когда их собственный пигмент начинает исчезать, хотя и молодые клиенты обращаются за коррекцией асимметрии или формы глаз.

Перманентный макияж: что стоит знать, прежде чем решиться на процедуру
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Эффект от перманентного макияжа держится примерно три года, но может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей и климатических условий. Важно помнить, что перманентный макияж не избавляет полностью от необходимости косметики, такой как карандаши и тени. Процедура начинается с консультации и создания эскиза на лице, после чего результат фиксируется.

Не стоит забывать, что существуют противопоказания, такие как инфекционные заболевания, ВИЧ, диабет и психические расстройства, при которых процедура не рекомендуется.

Уточнения

Пермане́нтный макия́ж (от лат. permanens «постоянный»), также татуаж, контурный макияж, микропигментация, дермопигментация — внедрение специального пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить некоторые черты лица или имитировать обычный макияж. С помощью перманентного макияжа возможно улучшить форму бровей, губ, век, создать цветокоррекцию овала лица, имитировать румянец на щеках, осветлить тёмные круги под глазами и многое другое. Также методика перманентного макияжа применяется для коррекции послеоперационных шрамов, камуфляжа ожогов, реконструктивных пластических операций, камуфляжа витилиго, создание рисунка в области алопеции бровей или других участков на лице и голове.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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