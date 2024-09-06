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Как защитить кожу от холода: советы дерматолога

Простые советы для здоровой кожи зимой от эксперта
1:18
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С наступлением холодов кожа человека подвергается серьезным испытаниям: холодный воздух и нехватка солнечного света приводят к обезвоживанию, сухости, раздражению и обострению кожных заболеваний. Врач-дерматовенеролог и заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух рассказала о том, как защитить кожу в этот период.

Простые советы для здоровой кожи зимой от эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она подчеркнула, что особенно важно уделять внимание увлажнению с помощью средств, обогащенных полезными компонентами, и добавлять в рацион фрукты и овощи, богатые витаминами A, C и E. Также специалист отметила необходимость применения защитных кремов, особенно в ветреную и влажную погоду, и ношения головных уборов и перчаток. Авербух призывает посещать дерматолога и косметолога для подбора индивидуального ухода за кожей и напоминает, что самолечение может усугубить проблемы.

В случае появления необычных высыпаний, важно как можно скорее обратиться к врачу. Она также упомянула о проведении "Недели профилактики кожных заболеваний", что актуально для всех, кто заботится о здоровье кожи, сообщает Радио 1.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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