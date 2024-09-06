Секрет стиля по-челябински: качественная одежда и индивидуальный подход

От Коко Шанель до Ольги Бузовой: кого челябинцы считают иконами стиля

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласно результатам опроса, проведенного платформой "Авито", большинство жителей Челябинска при выборе одежды ориентируются на удобство, соотношение цены и качества, а не на модные тренды и мнение фэшн-лидеров. Более половины респондентов (большая часть из которых женщины) судят о людях по внешнему виду, при этом в качестве икон стиля челябинцы чаще всего упоминают своих знакомых.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Среди знаменитостей наиболее часто назывались Коко Шанель, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анджелина Джоли и другие. При выборе стиля предпочтение отдается кэжуал, спортивному и деловому стилям. Опрос также показал, что многие челябинцы планируют обновить гардероб, отдав предпочтение качественной одежде.

Однако мода и мнения знаменитостей играют в этом вопросе второстепенную роль: 81% респондентов руководствуются исключительно собственными предпочтениями, а не общественными трендами. Это подчеркивает важность индивидуальности и личного комфорта в выборе одежды среди жителей города, сообщает URA.RU.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают её влияние на тип человеческого тела и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов.



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