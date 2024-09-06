Секретные оттенки маникюра, которые помогут привлечь деньги

Цвета для финансового успеха: советы астролога на осенний маникюр

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Астролог Валентина Вильнер поделилась рекомендациями по маникюру, который, по ее мнению, способен притянуть удачу и деньги осенью 2024 года. Она считает, что правильный выбор цвета может активировать денежную энергию и усилить успех в финансовых делах. Вильнер утверждает, что до 22 сентября наиболее удачным вариантом будет маникюр в пастельных оттенках, таких как пыльная роза, пудровый и нюдовые тона.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

С 23 сентября до 17 октября следует выбирать более насыщенные цвета, включая бордовый, кроваво-красный, черный и темно-фиолетовый, которые, по словам астролога, также будут способствовать финансовому росту. Начиная с 18 октября и до 11 ноября звезды советуют обратить внимание на яркие пурпурные и фиолетовые оттенки.

Завершающий этап осени, с 12 ноября по конец сезона, должен сопровождаться маникюром в цвете мокрого асфальта, а также коричневых и темно-синих оттенках. По словам Валентины Вильнер, такие цвета помогут не только в финансовых делах, но и привлекут в жизнь больше удачи и гармонии, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). Часто под словом «маникюр» понимают внешний вид, обработку только ногтей. Выбор цвета лака для ногтей нередко диктуется модой.





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