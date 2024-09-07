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Хирург рассказал, может ли блефаропластика повлиять на качество зрения

Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
1:23
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Блефаропластика не влияет напрямую на качество зрения, утверждает ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф.

Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694, CC BY 4.0

По словам врача, после операции по коррекции верхних век пациент сразу ощущает улучшение состояния благодаря удалению излишков кожи. Хотя зрение может и не улучшиться, оно становится более комфортным, пишет Газета.Ru.

Во время блефаропластики не затрагиваются зрачок, хрусталик и способность видеть на разных расстояниях. Аль-Юсеф отмечает, что наиболее частыми причинами обращения пациентов старше 45 лет к блефаропластике являются нависающая кожа верхнего века и грыжа, давящая на глазное яблоко. После операции дискомфорт уменьшается, что приводит к улучшению комфорта зрения.

Во время блефаропластики удаляется грыжа верхних или нижних век, что снижает давление на глаз и обеспечивает более комфортный взгляд.

"При блефаропластике мы убираем грыжу верхних или нижних век. Давление на глаз уходит, глазу становится спокойно смотреть. Пациенты говорят: "Мы чувствуем себя, как будто мы выспались, как будто мы открыли глаза, и все вокруг комфортнее", — добавил хирург.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко). Данный вид оперативного вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.
Показаниями к проведению блефаропластики являются: нависание кожи верхних и нижних век, «жировые мешки» век, опущение нижних уголков глаз, разрез и форма глаз.
Излишки кожи и жира во время операции удаляются через разрезы в естественных складках глаз. 

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
Наиболее часто выполняются следующие пластические операции: коррекция носа, подбородка и ушей, подтяжка кожи лица, лба и шеи, блефаропластика, пластика бровей, коррекция губ, инъекции с применением ботокса; липосакция в области живота и талии, увеличение, уменьшение и коррекция груди, омоложение рук; увеличение ягодиц, липосакция в зоне «Галифе», изменение формы малых и больших половых губ и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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