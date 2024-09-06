Дерматолог раскрыла особенности ухода за кожей в осенний период

Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом

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С наступлением холодов кожа подвергается стрессу из-за низких температур и недостатка солнечного света. Это может вызвать раздражение, сухость, шелушение и обострение кожных заболеваний. Об этом напомнила врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.

Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, PDM

Холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, делая её уязвимой, подчеркнула дкрматолог. В результате могут обостриться такие заболевания, как атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие. Если у вас возникли симптомы этих заболеваний, обратитесь к врачу-дерматологу. Он определит причину проблемы, назначит лечение и посоветует средства для ухода за кожей.

Врач в разговоре с Радио 1 посоветовала для защиты кожи в холодное время года использовать увлажняющие средства с богатым составом, включить в рацион фрукты и овощи, богатые витаминами A, C и E, а также носить головной убор и тёплые перчатки.

Будет не лишним также обратиться к косметологу или дерматологу, который подберёт средства с учётом особенностей вашей кожи, добавила врач.

Если вы заметили необычные высыпания на коже, немедленно обратитесь к дерматологу. Только специалист сможет правильно диагностировать проблему и назначить эффективное лечение, заключила эксперт.

Уточнения

Десквамация (лат. desquamo — удаляю чешую) — чешуйчатое шелушение (отслаивание) эпителия или других тканей с поверхности органа, происходящее либо в норме, либо вследствие различных патологических процессов. Синоним слущивание.

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.





Эмолент эмолиент, эмоллиент (от англ. emollient) — смесь сложных химических веществ, которые оказывают смягчающий и увлажняющий эффект на кожу. Эмоленты относятся к одному из классов увлажняющих средств для кожи.



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