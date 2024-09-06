Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в уходе, из-за которых волосы выглядят хуже, чем хотелось бы
Профилактику деменции нужно начинать не позднее 40 лет — главный гериатр МЗ РФ
Что добавляют в плов для достижения идеальной текстуры и вкуса
Осенние цветочные хиты: топ самых эффектных растений для посадки в сентябре
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана

Дерматолог раскрыла особенности ухода за кожей в осенний период

Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
1:32
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением холодов кожа подвергается стрессу из-за низких температур и недостатка солнечного света. Это может вызвать раздражение, сухость, шелушение и обострение кожных заболеваний. Об этом напомнила врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.

Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, PDM

Холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, делая её уязвимой, подчеркнула дкрматолог. В результате могут обостриться такие заболевания, как атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие. Если у вас возникли симптомы этих заболеваний, обратитесь к врачу-дерматологу. Он определит причину проблемы, назначит лечение и посоветует средства для ухода за кожей.

Врач в разговоре с Радио 1 посоветовала для защиты кожи в холодное время года использовать увлажняющие средства с богатым составом, включить в рацион фрукты и овощи, богатые витаминами A, C и E, а также носить головной убор и тёплые перчатки.

Будет не лишним также обратиться к косметологу или дерматологу, который подберёт средства с учётом особенностей вашей кожи, добавила врач.

Если вы заметили необычные высыпания на коже, немедленно обратитесь к дерматологу. Только специалист сможет правильно диагностировать проблему и назначить эффективное лечение, заключила эксперт.

Уточнения

  • Десквамация (лат. desquamo — удаляю чешую) — чешуйчатое шелушение (отслаивание) эпителия или других тканей с поверхности органа, происходящее либо в норме, либо вследствие различных патологических процессов. Синоним слущивание.

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.
 

Эмолент эмолиент, эмоллиент (от англ. emollient) — смесь сложных химических веществ, которые оказывают смягчающий и увлажняющий эффект на кожу. Эмоленты относятся к одному из классов увлажняющих средств для кожи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Последние материалы
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой
Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.