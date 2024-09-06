Морщин вокруг глаз больше не будет: используйте эти натуральные средства

Как избавиться от морщин вокруг глаз

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Использование яичных белков

Вы можете сделать себе домашнюю маску для лица, которая поможет вам избавиться от морщин под глазами. Яичные белки обладают свойствами, которые помогают подтянуть кожу. Изготовление маски для лица — это недорогой способ избавиться от морщин вокруг глаз.

Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Огурец

Если класть на глаза кружки огурцов, то в результате кожа вокруг глаз будет выглядеть более молодой, менее отечной и сияющей.

Йогурт

Нанесение йогурта на кожу может принести невероятную пользу. Некоторые преимущества включают уменьшение морщин вокруг глаз, сужение пор. Используйте его регулярно для достижения наилучших результатов.

Розовая вода

Являясь тонизирующим и омолаживающим средством, розовая вода предотвращает дряблость и увлажняет кожу, а также имеет приятный запах. Возьмите пару капель розовой воды, наносите ее два раза в день, и вы увидите результаты.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





Розовая вода (гуляфная вода, вторичный дистиллят, гидролат розы) — водный раствор компонентов эфирного масла розы; косметическо-ароматическое средство с выраженным запахом цветков розы. Розовая вода получается путём паровой дистилляции из эфиромасличных гибридных сортов роз (розы дамасской, шиповника галльского и других) и является вторичным продуктом при производстве розового эфирного масла.





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