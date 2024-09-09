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Полный гид по созданию скраба для тела из фруктовых косточек: от подготовки ингредиентов до применения

Как использовать фруктовые косточки для создания идеального скраба для тела?
2:10
Моя семья » Красота и стиль

Фруктовые косточки — это не только отходы, но и отличное сырьё для создания эффективных и натуральных скрабов для тела. Они обладают мощными эксфолиирующими свойствами, которые помогают удалять омертвевшие клетки кожи и улучшать её текстуру. Вот как можно сделать скраб для тела из фруктовых косточек в домашних условиях.

Как использовать фруктовые косточки для создания идеального скраба для тела?
Фото: Freepik is licensed under Free license

Подготовка ингредиентов

Для создания скраба вам понадобятся косточки фруктов, таких как абрикосы, персики или вишни. Их нужно тщательно промыть и высушить. После этого измельчите косточки в мелкую крошку с помощью блендера или кухонного комбайна. Это создаст идеальную текстуру для скраба.

Ингредиенты, которые понадобятся

  • 1 чашка измельчённых косточек фруктов
  • 1/2 чашки кокосового масла (можно заменить на оливковое или миндальное)
  • 1/4 чашки мёда
  • 10-15 капель эфирного масла (по желанию, для аромата)

Способ приготовления

  1. В небольшой миске смешайте измельчённые косточки с кокосовым маслом до получения однородной массы.
  2. Добавьте мёд и тщательно перемешайте. Мёд обладает увлажняющими и антисептическими свойствами.
  3. Если хотите, добавьте эфирное масло для дополнительного аромата и пользы.

Применение скраба

Нанесите скраб на влажную кожу во время душа, массируя круговыми движениями. Обратите внимание на области с более грубой кожей, такие как локти и колени. После использования тщательно смойте теплой водой. Скраб поможет удалить омертвевшие клетки и улучшить циркуляцию крови, придавая вашей коже мягкость и свежесть.

Хранение

Оставшийся скраб можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до двух недель. Перед использованием перемешайте его, так как масла могут отделяться от косточек.

Использование скраба из фруктовых косточек — это простой и экологичный способ поддерживать вашу кожу в идеальном состоянии.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). 

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Фру́кт — сочный съедобный плод растения.

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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