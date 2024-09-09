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Подготовка кожи тела к осеннему сезону: как избежать сухости и раздражений с помощью правильного ухода?

Уход за кожей тела осенью: советы по увлажнению и питанию
2:21
Моя семья » Красота и стиль

С приходом осени кожа тела требует особого ухода, чтобы справляться с изменением температуры и влажности. В этот период она становится более склонной к сухости и раздражениям. Чтобы поддерживать её здоровье и красоту, важно скорректировать уход. Вот несколько простых советов по уходу за кожей тела осенью.

Уход за кожей тела осенью: советы по увлажнению и питанию
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer, PDM

Увлажнение — ваш лучший союзник

Осень приносит с собой снижение влажности, что может привести к сухости кожи. Чтобы предотвратить это, важно регулярно использовать увлажняющие средства. Выбирайте кремы и лосьоны, содержащие такие ингредиенты, как глицерин, гиалуроновая кислота и масла (например, кокосовое или оливковое). Наносите увлажняющие средства сразу после душа, когда кожа ещё немного влажная.

Питание и защита

Осенью кожа нуждается в дополнительном питании, которое можно получить с помощью масел и кремов с витаминами А, Е и антиоксидантами. Эти ингредиенты помогают восстанавливать защитный барьер эпидермиса и защищают его от внешних воздействий.

Бережное очищение

Смените гели для душа на более мягкие очищающие средства, чтобы не пересушивать кожу. Избегайте горячих ванн и душей, которые могут способствовать удалению натуральных масел с кожи. Лучше используйте тёплую воду и мягкие средства для очищения.

Скрабирование с умом

Осенью умеренное использование скрабов и пилингов помогает удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить её текстуру. Однако не следует злоупотреблять этими процедурами, чтобы не вызвать раздражение. Оптимально проводить скрабирование 1-2 раза в неделю, выбирая мягкие формулы.

Одежда из натуральных тканей

Выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или шерсть, чтобы избежать раздражения кожи, которое может возникать из-за синтетических материалов. Натуральные ткани позволяют коже дышать и предотвращают пересушивание.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам поддерживать здоровье и красоту кожи в течение осеннего сезона, сохраняя её увлажнённой и ухоженной.

Уточнения

Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

Гель для душа гель для мытья тела — общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела.

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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