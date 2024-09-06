Ароматерапия на страже вашей красоты: как можно применять эфирные масла в уходе

Как использовать ароматерапию для красоты

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметические масла для красоты можно использовать следующим образом.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Используйте местно, смешав масло с другим маслом-носителем, например, маслом жожоба или миндальным маслом, а затем нанесите его на кожу.

Добавляйте эфирные масла в лосьоны, кремы или средства по уходу за телом для лучшего местного впитывания. Наполните ванну и добавьте предпочитаемое вами ароматерапевтическое масло.

Использование косметических средств ароматерапии пользуется популярностью у людей всех возрастов. Они могут помочь улучшить ваше настроение и помочь вам выглядеть и чувствовать себя более уверенно.

Диффузоры для ароматерапии — популярный способ использования эфирных масел для косметических процедур. Эти крошечные устройства расщепляют молекулы масла и высвобождают их ароматические свойства в воздух, поэтому вы можете наслаждаться преимуществами ароматерапии в любое время.

Уточнения

Ароматерапи́я — разновидность альтернативной медицины, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел, она используется в салонах красоты и массажных кабинетах.





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