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Как создать идеальный осенний образ: пять курток, которые должны быть в вашем гардеробе?

Куртки, которые спасут от холода и сделают вас стильной этой осенью
2:08
Моя семья » Красота и стиль

Осень — это время, когда в гардеробе каждой девушки появляются новые, более теплые вещи. Одним из важнейших элементов осеннего наряда являются куртки. Они не только защищают от холода, но и придают стиль и завершенность образу. Сегодня мы рассмотрим несколько моделей курток, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе.

Куртки, которые спасут от холода и сделают вас стильной этой осенью
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Классический тренч

Тренч — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Универсальный дизайн позволяет сочетать его с любыми нарядами, от деловых до повседневных. Тренч не только согреет в прохладную погоду, но и подчеркнет ваш изысканный стиль.

Дутый жилет

Дутые жилеты снова в моде, и они идеально подходят для осеннего периода. Они легкие, но при этом хорошо сохраняют тепло. Их можно носить как самостоятельно, так и в сочетании с длинными перчатками. Эти куртки добавят в ваш образ современности и практичности.

Кожаная куртка

Кожаная куртка — это обязательный элемент осеннего гардероба для любительниц рок-шика. Кожа отлично защищает от ветра и дождя, а ее текстура придает образу особую выразительность. Черная или коричневая кожаная куртка станет универсальным выбором, подходящим для различных случаев.

Парка

Парка — это отличное решение для холодной и дождливой погоды. Она обычно оснащена капюшоном и имеет утепленную подкладку. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает активный образ жизни и хочет оставаться стильной даже в непогоду.

Жакет из шерсти

Жакет из шерсти — это модный и уютный вариант для осеннего гардероба. Мягкая текстура делает его идеальным для тех дней, когда погода колеблется между холодом и тёплым солнцем. Такой жакет можно носить как с джинсами, так и с платьями.

Каждая из этих курток принесет в ваш осенний гардероб стиль и комфорт, помогая вам оставаться в тренде и ощущать себя уверенно в любую погоду.

Уточнения

Тренчкот также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

Косу́ха — короткая кожаная куртка с зауженной талией и молнией наискосок.

Жиле́т — мужская (или женская) верхняя одежда без рукавов.

Па́рка — длинная тёплая куртка, как правило, с капюшоном.

Жаке́т — разновидность короткой верхней (в основном — женской) одежды из трикотажа или шерстяной ткани.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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