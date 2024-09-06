Семь ошибок в уходе за волосами, из-за которых локоны выглядят плохо

Ошибки в уходе, из-за которых волосы выглядят хуже, чем хотелось бы

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За волосами нужно правильно ухаживать, потому что это помогает укрепить пряди, сделать их более прочными, плотными и эластичными, уменьшить выпадение и значительно улучшить их внешний вид. Правильный уход включает мытьё подходящими шампунями, питание специальными масками и маслами, нанесение несмываемого ухода, правильную сушку и укладку.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Однако существует ряд ошибок в уходе, из-за которых внешний вид волос сильно ухудшается.

Загрязнение волос средствами для укладки. Использование старых щёток, плоек и фенов может привести к накоплению грязи, жира и пыли на волосах, что ухудшает их состояние и внешний вид. Ношение очков на голове. Постоянное ношение очков на голове может привести к повреждению волос, так как очки пережимают волосяные фолликулы и иногда вырывают волоски. Частое использование сухого шампуня. Хотя сухой шампунь может быть удобным средством для освежения волос между мытьём, его частое использование может закупорить поры кожи головы и вызвать воспаление, что ухудшает состояние волос. Слишком частое мытьё волос. Чрезмерное мытьё волос может пересушить кожу головы и волосы, делая их ломкими и склонными к выпадению. Отсутствие защиты от ультрафиолетового излучения. Воздействие прямых солнечных лучей может повредить волосы, делая их сухими, ломкими и склонными к выгоранию. Использование хлопковых наволочек. Хлопковые наволочки хорошо впитывают влагу, но это может негативно сказаться на состоянии волос, так как они теряют естественную влагу. Неправильное использование полотенец. Активное вытирание волос полотенцем после мытья может повредить их, поэтому рекомендуется аккуратно промакивать волосы мягким полотенцем из микрофибры.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.