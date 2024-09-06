Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В память о погибшей от ожогов бегуньи откроется сооружение в Париже
Бактерии во рту людей делятся на 14 клеток, а не на 2 как другие
Как не испортить блюда при жарке на сливочном масле
Секреты эффективного похудения: что нужно знать каждому
Моторист рассказал, чем опасен металлический звон после запуска двигателя
В Госдуме предложили обязать отели выделять номера для туристов с животными
С 8 сентября ипотечное жильё банкротов защищено новым законом
JDR: при пародонтите снижен уровень белка EGF в крови
Скидки на отдых в Турции: как изменятся цены к октябрю и ноябрю

Всю ли мицеллярную воду необходимо смывать — ответила дерматолог

Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно
1:14
Моя семья » Красота и стиль

Мицеллярная вода не всегда требует смывания, однако рекомендуется следовать инструкциям производителя. На это обратила внимание врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова, которую цитирует NewsInfo.Ru.

Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно
Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, CC BY-SA 4.0

Дерматолог Галлямова отмечает, что некоторые виды мицеллярной воды можно оставлять на коже без смывания, так как они содержат увлажняющие компоненты. Производители обязательно указывают на упаковке, что это действительно так и смывать это средство не нужно.

Однако для других типов воды, особенно тех, которые предназначены для удаления жирного блеска, рекомендуется смывание.

"Вещества, которые расщепляют жир, действуют по принципу всех очищающих средств, соответственно, они расщепляют и тот жир, который полезен коже, то есть находится между клетками кожи. Поэтому конечно нужно смывать", — подчеркнула дерматолог.

Людям с проблемами кожи, такими как розацеа или хроническая сухость, Галлямова рекомендует использовать мицеллярную воду без смывания вместо обычной воды, так как она помогает восстановить чувствительную кожу.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.

Мицеллы (уменьшительное от лат. mica «частица, крупинка») — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул. Как пример можно привести мицеллы додецилсульфата в воде. Раствор ПАВ, в котором мицеллы находятся в равновесии с одиночными неассоциированными молекулами — мономерами — называется мицеллярным раствором.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
JDR: при пародонтите снижен уровень белка EGF в крови
Скидки на отдых в Турции: как изменятся цены к октябрю и ноябрю
Как не ошибиться при выборе первого автомобиля: советы для новичков
Лекарство от диабета 2 типа продлевает жизнь пациентам с ожирением
Как алоэ укрепляет волосы и заботится о коже головы
Россия переориентировала поставки энергоресурсов на Восток
Пальцев: сыграл за сборную — сбылась мечта
Как хранить картофель, чтобы избежать отравления
Эксперты объясняют, как избежать шелушения кожи у мужчин
Как избежать проблем с алкотестером после обычного обеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.