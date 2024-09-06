Всю ли мицеллярную воду необходимо смывать — ответила дерматолог

Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно

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Мицеллярная вода не всегда требует смывания, однако рекомендуется следовать инструкциям производителя. На это обратила внимание врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова, которую цитирует NewsInfo.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, CC BY-SA 4.0

Дерматолог Галлямова отмечает, что некоторые виды мицеллярной воды можно оставлять на коже без смывания, так как они содержат увлажняющие компоненты. Производители обязательно указывают на упаковке, что это действительно так и смывать это средство не нужно.

Однако для других типов воды, особенно тех, которые предназначены для удаления жирного блеска, рекомендуется смывание.

"Вещества, которые расщепляют жир, действуют по принципу всех очищающих средств, соответственно, они расщепляют и тот жир, который полезен коже, то есть находится между клетками кожи. Поэтому конечно нужно смывать", — подчеркнула дерматолог.

Людям с проблемами кожи, такими как розацеа или хроническая сухость, Галлямова рекомендует использовать мицеллярную воду без смывания вместо обычной воды, так как она помогает восстановить чувствительную кожу.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.



Мицеллы (уменьшительное от лат. mica «частица, крупинка») — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул. Как пример можно привести мицеллы додецилсульфата в воде. Раствор ПАВ, в котором мицеллы находятся в равновесии с одиночными неассоциированными молекулами — мономерами — называется мицеллярным раствором.



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