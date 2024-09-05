Блестящие и гладкие волосы: делаем яичную маску с майонезом

Маска для волос с яйцом и майонезом

Яйцо содержит большое количество питательных веществ, таких как белок и витамины, которые уменьшают повреждение волос. Нанесение яиц на волосы может помочь вам в росте волос и сделать их более блестящими и мягкими.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Вы можете использовать майонез для лечения проблем выпадения и повреждения волос. Это отличный источник для глубокого кондиционирования волос. Он укрепляет их, а также придает великолепный блеск.

Что вам понадобится

Чтобы сделать эту яичную маску для волос, нам понадобится:

1 яйцо (в зависимости от вашей длины и объема, вы можете взять 2 штуки)

2-3 столовые ложки майонеза.

Как подготовить

Смешайте все ингредиенты, чтобы получилась максимально однородная консистенция. Равномерно нанесите эту маску на волосы от корней до кончиков, накройте их и оставьте на 20-25 минут. После этого смойте тщательно шампунем.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.





Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.





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