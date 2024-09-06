Способы минимизировать повреждения волос при осветлении: советы по подготовке, процедуре и уходу

Как сохранить здоровье волос при осветлении: советы по уходу и выбору продуктов

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осветление волос может кардинально изменить ваш образ, придавая шевелюре яркий и свежий вид. Однако этот процесс может также привести к повреждению структуры локонов, если не принять меры предосторожности. Сегодня мы расскажем, как минимизировать риски и сохранить здоровье ваших волос, даже при радикальном изменении цвета.

Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Правильный выбор осветлителя

Отдавайте предпочтение продуктам с ухаживающими компонентами, такими как масла и кератин, которые помогут поддерживать структуру волос. Обратите внимание на уровень осветления: не стоит стремиться к слишком светлому результату за один раз, так как это увеличивает риск повреждения.

Подготовка волос

Перед осветлением уделите внимание подготовке волос. Начните с использования увлажняющих и питательных масок за несколько недель до процедуры. Это поможет укрепить волосы и подготовить их к осветлению. Не забывайте про регулярное использование кондиционера для поддержания увлажненности.

Правильное осветление

Во время окрашивания следуйте рекомендациям производителя и не превышайте время воздействия осветлителя. Лучше всего проводить тест на пряди, чтобы определить, как ваши волосы реагирует на осветляющий состав. Разделите шевелюру на небольшие секции для равномерного распределения продукта.

Уход после осветления

После процедуры особенно важно правильно ухаживать за волосами. Используйте питательные маски и кондиционеры для восстановления структуры. Избегайте частого применения горячих инструментов, таких как фен или утюжок, и отдавайте предпочтение холодным режимам сушки и укладки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать повреждения и сохранить ваши локоны здоровыми и красивыми даже после осветления.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.



Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.