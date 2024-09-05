Повышает либидо и снижает давление: почему ещё женщинам стоит принимать омега-3

Польза омега-3 для здоровья женщин

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Снижает артериальное давление

Согласно недавнему исследованию, добавки омега-3 могут помочь снизить кровяное давление у женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

После 8 недель лечения у женщин, принимавших добавки, наблюдалось значительное снижение систолического и диастолического артериального давления. Кроме того, добавка оказалась безопасной и хорошо переносимой, без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Снижение уровня триглицеридов

Триглицериды в крови — это жиры, и высокий уровень может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошая новость заключается в том, что омега-3 жирные кислоты могут помочь снизить уровень триглицеридов.

Они также помогают повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Кроме того, омега-3 обладают противовоспалительным действием, что может помочь защитить от сердечных заболеваний.

Помогает в похудении

Хотя часто считается, что рыбий жир полезен для похудения, употребление большого количества рыбьего жира может помочь ускорить метаболизм. Тем не менее одного рыбьего жира недостаточно для похудения, так как вам также необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

Повышает половое влечение

Было показано, что половое влечение у женщин увеличивается из-за потребления жирных кислот из добавок рыбьего жира, как и у мужчин.

Улучшает здоровье кожи

Рыбий жир — это натуральное противовоспалительное средство, которое помогает уменьшить акне, экзему и другие кожные заболевания, может помочь уменьшить симптомы воспаления псориаза.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.





Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.





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