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Как справиться со складками на одежде без утюга: советы и альтернативные методы ухода

Пять способов разгладить одежду без утюга: простые и эффективные решения
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда нужно освежить внешний вид одежды, но под рукой нет утюга. Не переживайте! Существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам разгладить вещи без необходимости использовать утюг.

Пять способов разгладить одежду без утюга: простые и эффективные решения
Фото: 500px by Andrew Roberts, CC BY 3.0

Используйте пар

Если у вас есть парогенератор или паровая швабра, просто подвесьте вещь на вешалке и обработайте её паром. Вы также можете повесить одежду в ванной, когда принимаете горячий душ. Пар от воды поможет выпрямить складки, придавая одежде свежий вид.

Влажные компрессы

Влажные компрессы можно использовать для разглаживания складок. Сначала намочите полотенце или тряпку в воде, отожмите лишнюю влагу и наложите его на складки. Затем аккуратно проведите руками по вещи, чтобы разгладить её. Этот метод особенно хорошо работает с натуральными тканями.

Химическое средство для разглаживания

На рынке есть специальные спреи для разглаживания одежды. Просто распылите его на одежду и дайте ему подействовать несколько минут. Затем расправьте складки руками или аккуратно потяните ткань.

Фен для волос

Фен может стать отличной альтернативой утюгу. Включите его на среднюю температуру и направьте поток горячего воздуха на складки, одновременно расправляя их руками. Этот метод отлично подходит для легких складок.

Замораживание

Для некоторых тканей полезен метод замораживания. Поместите вещь в пластиковый пакет и уберите в морозильник на несколько часов. После этого дайте вещи оттаять и расправьте её. Этот способ особенно хорошо работает для разглаживания деликатных тканей.

Используя эти простые советы, вы сможете быстро и эффективно разгладить свою одежду, даже если утюга под рукой нет.

Уточнения

Утюг — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Пар — газообразное состояние вещества в условиях, когда газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой или твёрдой фазами того же вещества, то есть при температурах ниже критической температуры вещества.

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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