Кислоты в уходе за кожей: что нужно знать каждому

Как кислотные пилинги могут спасти вашу кожу

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилинг стал важной частью ухода за кожей, особенно для тех, кто стремится поддерживать её здоровье и молодость. С возрастом процессы обновления клеток замедляются, и ороговевшие частицы накапливаются на поверхности кожи. Средства для умывания не могут эффективно удалить эти клетки, так как они скреплены белковыми мостиками. Пилинги, особенно кислотные, помогают разрушить эти мостики и очистить кожу.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Существует два типа кислот в пилингах: AHA и BHA. Бета-гидроксикислоты, к которым относится салициловая кислота, обычно используются для жирной кожи. Альфа-гидроксикислоты, такие как гликолевая, молочная и яблочная, оказывают более мягкое воздействие и подходят для большинства типов кожи. Гликолевая кислота особенно популярна за её омолаживающие свойства, так как она не только очищает, но и стимулирует обновление клеток. Для домашнего использования пилинги содержат кислоты в концентрации от 1 до 10%, что делает их безопасными при регулярном применении.

Форматы пилингов различны: это могут быть маски, сыворотки, пэды, или даже энзимные пудры, которые смешивают с водой до состояния пены. Пилинг рекомендуется проводить вечером, чтобы кожа могла восстанавливаться ночью. Важно избегать использования кислот с активными компонентами, такими как ретинол или витамин C, чтобы не нарушить баланс кожи.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.



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