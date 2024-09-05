Кислоты в уходе за кожей: что нужно знать каждому

Пилинг стал важной частью ухода за кожей, особенно для тех, кто стремится поддерживать её здоровье и молодость. С возрастом процессы обновления клеток замедляются, и ороговевшие частицы накапливаются на поверхности кожи. Средства для умывания не могут эффективно удалить эти клетки, так как они скреплены белковыми мостиками. Пилинги, особенно кислотные, помогают разрушить эти мостики и очистить кожу.
Существует два типа кислот в пилингах: AHA и BHA. Бета-гидроксикислоты, к которым относится салициловая кислота, обычно используются для жирной кожи. Альфа-гидроксикислоты, такие как гликолевая, молочная и яблочная, оказывают более мягкое воздействие и подходят для большинства типов кожи. Гликолевая кислота особенно популярна за её омолаживающие свойства, так как она не только очищает, но и стимулирует обновление клеток. Для домашнего использования пилинги содержат кислоты в концентрации от 1 до 10%, что делает их безопасными при регулярном применении.
Форматы пилингов различны: это могут быть маски, сыворотки, пэды, или даже энзимные пудры, которые смешивают с водой до состояния пены. Пилинг рекомендуется проводить вечером, чтобы кожа могла восстанавливаться ночью. Важно избегать использования кислот с активными компонентами, такими как ретинол или витамин C, чтобы не нарушить баланс кожи.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.