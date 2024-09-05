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Омоложение без инъекций: стрижки, которые изменят ваш образ

Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
1:59
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы избежать преждевременных инъекций или пластической хирургии, достаточно подобрать правильный уход за кожей и выбрать стрижку, которая визуально омолодит вас на 10 лет. В статье предложены несколько вариантов таких стрижек, каждая из которых может подойти для разных типов лица и потребностей.

Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Стрижка "драпированные слои" — это вариант с элементами "лесенки" или знаменитой стрижки Рейчел из сериала "Друзья". Волосы стригутся слоями, адаптируясь к форме лица. Например, можно добавить слои у лица, чтобы замаскировать брыли, или использовать густую челку, которая скрывает морщины и акцентирует внимание на глазах. Укладка такой прически проста и возможна как к лицу, так и от него с помощью брашинга.

Перевернутый боб, прославившийся Викторией Бекхэм в нулевые, снова в моде. Эта стрижка отличается укороченным затылком и удлиненными прядями спереди. Она универсальна и подходит для любого типа волос и лица, при этом добавляет объема и корректирует овал лица, маскируя брыли.

Стрижка шегги — это слоистая стрижка с легкой небрежностью. Она придает объем и подвижность волосам, создавая динамичный и молодой образ. Шегги легко укладывается, буквально с помощью пальцев и спрея, и идеально подходит для создания небрежных волн.

Пикси — классическая короткая стрижка, которая продолжает оставаться одной из лучших для визуального омоложения. Пикси может иметь множество вариаций: с удлиненной челкой, объемным затылком или подбритыми висками. Эта стрижка идеально подходит для зрелых женщин, так как она подчеркивает скулы и поднимает овал лица.

Эти прически не только помогут скрыть возрастные изменения, но и освежат образ, придавая уверенности и молодости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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