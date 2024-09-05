Осенний уход за кожей: пять лучших процедур для увлажнения

Как защитить кожу от сухости в осенний период: эффективные процедуры

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью кожа нуждается в особом уходе и интенсивном увлажнении, независимо от типа — будь то жирная или нормальная. Отопительные приборы сушат не только воздух, но и нашу кожу, поэтому важно не только пить много воды, но и обратиться к косметологу за специализированными процедурами.

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Одной из популярных процедур является плазмотерапия, которая поддерживает упругость кожи, предотвращает ее обезвоживание и использует плазму самого пациента, что минимизирует риск аллергических реакций. Также среди рекомендованных процедур — биоревитализация, подходящая для тех, кому за 30. Она вводит гиалуроновую кислоту под кожу для более глубокого увлажнения.

Пилинги, как всегда, остаются незаменимыми для очищения кожи от ороговевших клеток и обновления эпидермиса. Они бывают разных видов и могут быть как мягкими, так и более интенсивными — выбор зависит от типа кожи и целей процедуры.

Мезотерапия — еще один способ оживить кожу с помощью инъекций витаминов и полезных компонентов. Но здесь важно помнить, что некоторые препараты, например, ретинол, требуют особой защиты от солнца даже осенью и зимой.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.



Плазмотерапия — это метод лечения, который основывается на внутривенном введении пациенту плазмы донорской крови с целью восполнения объема циркулирующей крови и замещения крово- и лимфопотери, для остановки кровотечения, а также при парентеральном питании.





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