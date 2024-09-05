Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств

Осенний уход за кожей: пять лучших процедур для увлажнения

Как защитить кожу от сухости в осенний период: эффективные процедуры
1:20
Моя семья » Красота и стиль

Осенью кожа нуждается в особом уходе и интенсивном увлажнении, независимо от типа — будь то жирная или нормальная. Отопительные приборы сушат не только воздух, но и нашу кожу, поэтому важно не только пить много воды, но и обратиться к косметологу за специализированными процедурами.

Как защитить кожу от сухости в осенний период: эффективные процедуры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из популярных процедур является плазмотерапия, которая поддерживает упругость кожи, предотвращает ее обезвоживание и использует плазму самого пациента, что минимизирует риск аллергических реакций. Также среди рекомендованных процедур — биоревитализация, подходящая для тех, кому за 30. Она вводит гиалуроновую кислоту под кожу для более глубокого увлажнения.

Пилинги, как всегда, остаются незаменимыми для очищения кожи от ороговевших клеток и обновления эпидермиса. Они бывают разных видов и могут быть как мягкими, так и более интенсивными — выбор зависит от типа кожи и целей процедуры.

Мезотерапия — еще один способ оживить кожу с помощью инъекций витаминов и полезных компонентов. Но здесь важно помнить, что некоторые препараты, например, ретинол, требуют особой защиты от солнца даже осенью и зимой.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Существуют 4 вида эксфолиации (пилинга): механический, химический, ферментный и аппаратный.

Плазмотерапия — это метод лечения, который основывается на внутривенном введении пациенту плазмы донорской крови с целью восполнения объема циркулирующей крови и замещения крово- и лимфопотери, для остановки кровотечения, а также при парентеральном питании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
Американский снайпер-ветеран приехал в Россию для помощи в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.