Как бороться с целлюлитом: мифы и реальность

Целлюлит: что это такое и нужно ли его лечить

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит, представляющий собой бугорки и неровности на коже, встречается у 80-90% женщин и считается нормой, а не заболеванием. Чаще всего он появляется на бедрах, ягодицах, реже на руках или животе. Противоположный пол страдает от этой особенности кожи гораздо реже — только 10% мужчин, и они зачастую не обращают на это внимания. Несмотря на распространённое мнение, целлюлит не связан исключительно с лишним весом. Его причины могут включать наследственность, возраст, гормональные изменения и особенности кожи. Поэтому даже стройные женщины нередко сталкиваются с целлюлитом.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Важно различать целлюлит и липедему — это воспаление жировой клетчатки, которое сопровождается болью, синяками и требует медицинского вмешательства.

Врачи не считают целлюлит патологией и не относят его к нарушениям обмена веществ или каким-либо заболеваниям. Тем не менее, многие женщины стремятся избавиться от него, следуя модным трендам и маркетинговым обещаниям.

Однако избавиться от целлюлита в домашних условиях практически невозможно. Для достижения значительных результатов необходимы салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Домашние средства, содержащие кофеин и ретинол, могут помочь улучшить внешний вид кожи только при длительном и регулярном использовании.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.



Целлюлит (лат. Cellulitis ) — флегмона (острое разлитое гнойное воспаление) подкожной жировой клетчатки.

Целлюлит (англ. Cellulite ) — косметическая проблема, обусловленная структурными изменениями в подкожно-жировом слое.

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