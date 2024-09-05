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Резкое похудение: как оно влияет на здоровье и внешность

Когда похудение приносит больше вреда, чем пользы: советы эксперта
1:58
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Сегодня в мире активно продвигается идея бодипозитива и принятия тела любого размера, в том числе и plus size. Однако, несмотря на это, желание похудеть у многих женщин остается актуальным. Причиной может быть давление со стороны медиа, социальных сетей и навязанные стандарты худобы. Тем не менее, важно помнить, что резкое похудение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Пример Ким Кардашьян, которая сбросила 13 кг за месяц ради платья Мэрилин Монро, наглядно демонстрирует, как это может повлиять на физическое и ментальное состояние: она призналась в депрессии и заметила появление морщин. Бывшие модели Victoria's Secret также делились своим опытом жестких диет, которые приводили к бессоннице, усталости и даже расстройствам пищевого поведения.

Когда похудение приносит больше вреда, чем пользы: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Врач-терапевт Алексей Петров подчеркивает, что резкое ограничение калорийности и неправильное питание приводят к сбоям в работе иммунной системы и кожи. Недостаток белков и жиров уменьшает выработку важнейших витаминов и снижает количество Т-лимфоцитов, что делает организм уязвимым к вирусам. К тому же, сокращение потребления белков влияет на коллаген и эластин, что провоцирует потерю упругости кожи и появление морщин.

Чтобы понять, действительно ли вам нужно худеть, важно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Если он меньше или равен 25, ваш вес находится в пределах нормы. Если выше — возможно, стоит обратить внимание на своё питание. Но прежде чем садиться на диету, необходимо обратиться к врачам и пройти обследование, чтобы исключить проблемы с щитовидной железой и гормональным фоном. Это поможет избежать опасных последствий для здоровья и правильно подойти к процессу похудения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
 

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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