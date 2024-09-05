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Восстанавливаем кожу вокруг глаз: что советуют учёные и диетологи

Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
1:16
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Кожа вокруг глаз очень нежная и склонна к быстрому образованию морщин и темных кругов. Хотя принято считать, что темные круги появляются из-за недосыпа, это не всегда так. Ученые объясняют, что если кожа тонкая и сосуды расположены близко к поверхности, они могут просвечиваться через эпидермис, создавая эффект "панды". Чтобы уменьшить эти проявления, важно укреплять кожу и улучшать кровообращение в этой области. Для этого рекомендуют использовать кремы с церамидами, коллагеном, пептидами и кофеином.

Как избавиться от тёмных кругов без косметики: лосось и шоколад
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Кроме того, правильное питание также играет важную роль. Например, темный шоколад и лосось — два продукта, которые активно помогают бороться с темными кругами. Темный шоколад содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые защищают кожу от УФ-излучения и помогают регенерировать клетки.

Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, улучшает кровоток, уменьшает воспаление и помогает избавиться от пигментации. Для тех, кто не любит рыбу, отличной альтернативой станут грецкие орехи, которые также содержат омега-3 и оказывают положительное влияние на кожу.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.
 

Веки (лат palpebrae) — подвижные кожные складки вокруг глаз у позвоночных животных. Защищают глаза от внешних повреждений, способствуют смачиванию их слёзной жидкостью, очищению роговицы и склеры, способствуют фокусировке зрения и регулированию внутриглазного давления, участвует в формировании оптической геометрии роговицы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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