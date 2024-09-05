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Как правильно брить интимную зону, чтобы не было раздражения

Как избежать раздражения после эпиляции в зоне бикини
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Удаление волос в зоне бикини — вопрос личного выбора, и каждая женщина сама решает, как ей поступать: брить волосы, использовать воск, лазер или оставить все как есть. Для тех, кто все же решает удалять лишние волосы, важно знать, как минимизировать раздражение и воспаление. Косметолог Алена Вилина рекомендует всегда отшелушивать кожу до и после эпиляции. Это помогает предотвратить врастание волосков и улучшить состояние кожи. Важно использовать мягкие скрабы или химические эксфолианты.

Как избежать раздражения после эпиляции в зоне бикини
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

После удаления волос необходимо наносить успокаивающие и увлажняющие средства, такие как гипоаллергенные кремы с маслами, чтобы защитить кожу от воспалений. Также крайне важно не ковырять вросшие волоски, чтобы избежать занесения инфекции. Для тех, кто выбирает восковую эпиляцию, можно снизить болевые ощущения, если принять обезболивающее за 30 минут до процедуры.

Если предпочитаете бритье, используйте свежую бритву и крем для бритья для предотвращения раздражения. После процедуры обязательно увлажняйте кожу и избегайте прямого солнечного света в течение 24-48 часов.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос (от фр. épiler — удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.
Удалённые при эпиляции волосы заново уже не отрастают, в отличие от депиляции, после которой волосы через некоторое время появляются вновь на тех же местах.

Лобковые волосы — человеческие длинные волосы, растущие на лобке, в промежности и на гениталиях (мошонка, большие половые губы), а также иногда на внутренней стороне бёдер. Обычно начинают расти с началом пубертатного периода и заканчивают с достижением половой зрелости. До этого эта часть тела покрыта короткими и тонкими пушковыми волосами.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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