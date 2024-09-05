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Как наносить тон, чтобы он держался: секреты от визажиста

Ошибки макияжа: как сохранить тон на лице весь день
1:06
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Многие сталкивались с ситуацией, когда после нескольких часов на создание идеального макияжа тональное средство начинает скатываться или сходить с лица. Визажист Виктория Маслова объясняет, почему это происходит и как избежать ошибок. Одной из главных причин является излишнее количество тонального крема: слишком толстый слой не удерживается на коже. Маслова советует использовать только тон и корректор, чтобы не создавать эффект маски.

Ошибки макияжа: как сохранить тон на лице весь день
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также важно обращать внимание на правильное использование фиксатора. Его стоит применять лишь на важных мероприятиях, а для повседневного использования, особенно при проблемной коже, он не всегда уместен. Еще одной распространенной ошибкой является неправильное сочетание уходовой и декоративной косметики. Если между нанесением средств не дается достаточно времени для их впитывания, тональный крем может "соскальзывать".

Эксперт рекомендует выбирать такие уходовые средства, которые совместимы с вашей базой под макияж.

Уточнения

Тона́льный крем - косметическое средство для макияжа.
Тональный крем предназначен для выравнивания тона кожи, коррекции недостатков кожи, создания ровной поверхности для нанесения макияжа и для изменения естественного тона кожи. Тональный крем, нанесенный на тело, обычно называют "бодиартом" или "макияжем тела".

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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