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Пять советов, чтобы брови росли быстрее и гуще

Как отрастить густые брови: советы от эксперта
1:21
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы восстановить и отрастить брови, необходимо придерживаться целого комплекса рекомендаций, направленных на стимулирование роста и улучшение кровообращения в волосяных фолликулах. Эксперт в области ухода за бровями Катя Виноградова советует отказаться от самостоятельной коррекции во время процесса восстановления и доверить это дело профессионалам. Во время отращивания важно включить в свой рацион продукты, богатые белком и витамином Е, такие как рыба и масла холодного отжима, а также обеспечить организм витамином D, который можно получить во время пребывания на солнце.

Как отрастить густые брови: советы от эксперта
Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Для домашнего ухода рекомендуется приготовить сыворотку на основе касторового или репейного масла с добавлением витамина Е, которая улучшает кровообращение и питает фолликулы. Наносить средство нужно на ночь, аккуратно массируя брови.

Также можно использовать масло усьмы, известное своей эффективностью в стимулировании роста, но оно не подходит людям с чувствительной кожей. Прически и массажи бровей помогут стимулировать кровоток, что способствует их утолщению и ускорению роста. Полный цикл восстановления занимает от шести до восьми месяцев, и без правильного ухода и процедур может оказаться неэффективным.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii. Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.
Брови являются средством коммуникации, с их помощью мимически выражаются такие эмоции, как удивление, испуг, недовольство и прочее.
Брови с давних времён — один из объектов внимания моды: существует косметика для подкрашивания бровей, технологии оформления бровей, средства для придания им формы (например, выщипывание), пирсинг.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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